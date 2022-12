«1923»: que vaut le deuxième spin off de «Yellowstone», où Harrison Ford, à 80 ans, fait ses vrais débuts dans une série?

Un succès qui a (forcément) poussé Sheridan à créer un premier spin off, « 1883 », apparu sur Paramount +, le service de streaming de la chaîne CBS, le 19 décembre 2021, donc il y a juste un an. Comme son titre l’indique, il s’agit d’une préquelle qui présente les premiers Dutton, à commencer par James, l’arrière-grand-père de John, qui arrive à Fort Worth au Texas avec sa femme Margaret, leur fils John et leur fille Elsa. Et si l’hameçon de « Yellowstone » était, à la base, Kevin Costner, ici ce sont les artistes de country Tim McGraw et Faith Hill, couple à la ville depuis des lunes, qui ont été engagés pour attirer le chaland dans les rôles-titres.

On a du mal à croire que la série western « Yellowstone » ne soit toujours pas disponible en Belgique, tant elle fait un malheur aux États-Unis. Le 13 novembre, le lancement de sa 5e saison sur Paramount Network a battu tous les records d’audience, attirant plus de 12 millions d’accros. Du jamais vu par les temps qui courent. L’action de cette fiction signée Taylor Sheridan se passe à notre époque au Montana et décrit la vie de la riche famille Dutton, qui possède, ni plus ni moins, le plus grand ranch de l’état. Une famille dont le patriarche, John, veuf et père de quatre enfants, est incarné par Kevin Costner. Lequel a évidemment sa part de responsabilité dans le succès de la série.

Mais venons-en à la série que Paramount + a dégoupillée ce dimanche 18 décembre, « 1923 », deuxième spin off de « Yellowstone », qui a fait encore plus fort que les deux fictions précitées en termes de têtes d’affiche. En effet, ses stars ne sont autres que l’Anglaise Helen Mirren, 77 ans, et – tenez-vous bien – Harrison Ford, qui a fêté ses 80 printemps en juillet. En 56 ans de carrière, il n’avait jamais joué le personnage central d’une série, et était juste passé, par exemple, dans « Le Virginien » en 1967 et « Dynastie » en 1976. Mais il n’est jamais trop tard pour bien faire, et il fait très bien ce qu’il est venu faire dans « 1923 », à savoir incarner le taciturne et bourru Jacob Dutton, le frère de James (Tim McGraw), héros de « 1883 ».

À la mort de celui-ci, Jacob est venu dans le Montana – en 1894 précisément – pour élever ses deux fils. Le premier, Spencer (Brandonx Sklena), a fait la première guerre, souffre de stress post-traumatique et gagne sa vie en chassant des lions récalcitrants au Kenya. Et le second, John Sr (James Badge Dale) est un vrai cow-boy qui aide Jacob dans son ranch. Leur maman, c’était Margaret, et leur sœur, Elsa, est morte à la fin de « 1883 ». John Sr est marié à Emma (Marley Shelton), qui lui a donné un fils, Jack (Darren Mann), lequel a du mal à satisfaire les attentes de sa jeune fiancée Elizabeth (Michelle Randolph). Jacob est donc le grand-oncle de ce dernier. Vous suivez toujours ?

Jacob, justement… Il est aussi agent de l’état et est membre de la Montana Livestock Association, dont la charge principale est la gestion des terres. Les bergers du coin lui en veulent particulièrement parce que leurs troupeaux ne peuvent paître que sur les terres qu’ils louent. En pleine ville, l’un d’entre eux, Banner Creighton (Jerome Flynn, qui jouait Brinn dans « Game of Thrones »), lui manifeste ouvertement son mécontentement et veut en venir aux mains. C’est là qu’on voit Harrison Ford faire du Harrison Ford « puissance 3 000 », réagissant de la plus minimale des façons. Il n’y a qu’aux côtés de son épouse de fiction, Cara, interprétée par Helen Mirren, que montre un peu plus d’émotion.

Cara, justement… Nous l’appellerons la force tranquille. Elle essaie de garder l’église au milieu du village. Et à un moment, elle envoie une lettre à Spencer pour lui signifier que son oncle, son frère et son neveu auraient bien besoin de lui au ranch. À part qu’à la toute fin du premier épisode, le même Spencer, après n’avoir pu sauver une jeune femme des griffes d’un méchant félin, se fait vicieusement attaquer par un autre.

Sans crier gare, la série nous propulse aussi dans une école pour jeunes filles indigènes, qui sont terrorisées par la sœur Mary (Jennifer Ehle, révélée par « Orgueil et Préjugés » et qu’on vient de revoir dans « She Said »). Elle pousse le bouchon très loin en termes de règles et a trouvé un égal en la personne d’un prêtre extrêmement sadique joué par Sebastian Roché (« The Man In The High Castle »).

La série s’ouvre avec la voix off de feue Elsa, qui rappelle que la violence a toujours hanté sa famille. La première séquence, avec une Cara luttant pour sa vie, en est la meilleure preuve. Mais clairement, les Catholiques n’étaient pas des tendres non plus à l’époque.

Vous avez pu le comprendre : l’installation de la première saison de « 1923 », qui sera principalement proposée en… 2023 (pas un hasard, évidemment !), est particulièrement foisonnante. D’emblée, on voit qu’on a affaire à une saga épique comme on n’en fait plus, dépeignant une période de l’histoire des États-Unis où tout était possible (le fameux rêve américain est né là !), mais qui ne fut pas sans remous. Ainsi, les fermiers se battaient contre des conditions climatiques éprouvantes, et puis il y avait les maladies, la prohibition (il en est déjà question dans le premier épisode) et surtout La Grande Dépression.

Et puis, bien sûr, vont se mêler à tout ça des intrigues et drames familiaux, marque de fabrique de « Yellowstone ». Et comme Taylor Sheridan est loin d’être un manchot, ça promet quelques heures de bon divertissement. Sachez que Timothy Dalton, ancient James Bond, fait également partie de la distribution de ce « 1923 », dont deux saisons de huit épisodes sont prévues.

Helen Mirren et Harrison Ford s’étaient déjà donné la réplique en 1986 dans « The Mosquito Coast » de Peter Weir. Et ce bourru de Harrison est attendu dans une nouvelle série (car il y a pris goût, le bougre !), « Shrinking », qui arrive déjà ce 23 janvier sur Apple TV +. Il y est un thérapeute qui n’arrive pas à sortir d’un deuil, et dit absolument tout ce qui lui passe par l’esprit. Le contraire de Mr Ford, l’acteur le moins disert d’Hollywood.