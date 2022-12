18 mois de prison pour un passage à tabac à la prison d’Andenne: «Je suis en aveux des faits, j’en suis désolé»

Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé ce lundi une peine de prison de 18 mois à l’encontre d’un prévenu qui faisait opposition à une condamnation à 28 mois de prison prononcée à son encontre en 2021. L’homme, condamné à trois ans de prison à Bruxelles en 2013, se trouve en état de récidive légale.

Il devait répondre de sa participation, avec deux codétenus, à un règlement de compte qui s’est déroulé à la prison d’Andenne le 3 mai 2019. Un autre détenu a ce jour-là été roué de coups et s’est retrouvé en incapacité. « Je suis en aveux des faits, j’en suis désolé. Les frères de la personne qui a été frappée se servaient de moi pour faire entrer de la drogue dans la prison. On profitait de moi et cela a dégénéré », a déclaré le prévenu lors de l’audience du 21 novembre.