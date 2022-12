La belle image de Kylian Mbappé et Lionel Messi que vous n’avez pas vue après la finale de la Coupe du monde (vidéo)

C’était les deux joueurs de la grande finale, et même de la Coupe du monde. Kylian Mbappé et Lionel Messi ont éclaboussé le monde entier de leur talent ce dimanche, pour le plus grand bonheur des fans du Paris Saint-Germain. Et les deux hommes, à la fois rivaux et coéquipiers, ont offert l’une des belles images de la Coupe du monde avec une accolade juste avant la remise des prix, lors de laquelle Mbappé a félicité Messi, qui a lui consolé le joueur français.

