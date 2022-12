Grosse descente de police à Mons: 8 personnes arrêtées, 1 kg de speed et de la kétamine confisqués!

En tout, 8 personnes ont été interpellées dont 6 mandats d’arrêt. La police a retrouvé : 3 véhicules, plus de 14.000 € dont près de 3.500 € saisis cet été, un peu plus d’1 kg de speed, 700 g de kétamine, 15 g de cannabis, de nombreux téléphones portables, du matériel informatique, des balances de précision, des sachets de conditionnement et des feuilles de comptes.