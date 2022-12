«Là, il y a un souci»: cette confusion qui ne s’est pas vue à l’écran lors du sacre de la nouvelle Miss France, Indira Ampiot

Ce samedi 17 décembre, la France a élu sa nouvelle Miss, Indira Ampiot, originaire de Guadeloupe. La première dauphine, elle, vient du Nord-Pas-de-Calais. Une victoire méritée puisqu’Indira Ampiot était la favorite tant du public que du jury présidé par Francis Huster.

En interview pour Le Parisien, Indira a expliqué avoir été plongée dans la confusion lors de l’annonce de la gagnante de l’élection. « Quand ils ont dit Miss Guadeloupe, j’ai compris Miss Poitou, alors je me suis dit ’là il y a un souci’. Et puis Poitou cela sonnait comme Guadeloupe, et là j’ai compris que c’était moi et que j’avais mal entendu », explique la nouvelle reine de beauté, précisant qu’elle et la première dauphine étaient « mortes de rires toutes les deux ».