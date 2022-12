Seneffe: une nouvelle implantation pour l’école des Marronniers d’ici 5 ans au moins

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Fort à l’étroit, l’école des Marronniers, à Seneffe, devrait déménager d’ici quelques années. Le bâti est en effet ancien et aucune nouvelle extension n’est possible, selon une étude réalisée l’an dernier. La conclusion est donc claire : il faut construire une nouvelle école. Un budget de 350.000 € a été dégagé en 2023 afin de désigner un auteur de projet qui sera chargé de trouver une nouvelle implantation et dresser les plans.

Rénovation et extension impossible

« Nous avions le choix entre rénover et agrandir, ou bien déménager. Nous avons d’abord envisagé une extension en aménageant les combles des deux bâtiments principaux, car seul le rez-de-chaussée est utilisé. Mais une étude a démontré que cela n’était pas faisable », explique la bourgmestre de Seneffe, Bénédicte Poll (MR). « Dès lors, il faudra déménager l’école des Marronniers. C’est-à-dire en construire une nouvelle, sur une autre implantation. Deux sites sont possibles. »