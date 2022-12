Près de 6.000.000 € réaffectés pour les projets du Plan piscines, quatre bassins namurois concernés

Les travaux éligibles étaient destinés à la rénovation de piscines existantes et la reconstruction de celles dont l’état de vétusté le justifiait.

En 2015, le gouvernement wallon a décidé de la mise en œuvre d’un Plan Piscines pour rénover le parc des piscines wallonnes en réduisant la consommation énergétique et en favorisant l’utilisation de sources d’énergies renouvelables.

Depuis lors, plusieurs projets ont été abandonnés et d’autres ont fait l’objet de cessions vers d’autres opérateurs juridiques ou de modification du régime de la TVA, impliquant un impact sur le montant du subside. En province de Namur, c’est le cas pour la piscine de Sambreville, où 359.046,93 € de subsides sont à récupérer.

Sur cette base, les projets « Plan piscines » maintenus se voient réaffecter un inexécuté d’un montant global de 5.956.319,34 €, dont 2.978.159,67 € sous forme de subsides et un montant identique de 2.978.159,67 € sous forme de prêts sans intérêt.

Quatre piscines namuroises voient ainsi leur subside gonfler. Pour Couvin, 1.238.413,55 € avaient initialement été débloqués. Avec 70.958,47 € supplémentaires, on passe à 1.309.372,02 €. Pour la piscine de Florennes, 78.464,08 € sont rajoutés, portant le montant à 1.447.870,47 €. Concernant le bassin de Mettet, on parle de 102.805,14 € en plus, pour un subside total de 1.897.027,59 €. Enfin, pour Sambreville, le premier subside octroyait 2.068.794,20 €. 359.046,93 € ont donc cependant été récupérés, mais 97.964,89 € ont été débloqués, ce qui porte donc le montant final à 1.807.712,16 €.