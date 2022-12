Bonne nouvelle pour les travailleurs frontaliers: le nombre de jours de télétravail revu à la hausse!

« Très heureux et soulagé de vous annoncer que le projet de loi modifiant la convention belgo-luxembourgeoise pour permettre le passage de 24 à 34 jours de télétravail par an a été approuvé ce jour à 14h en commission des Relations extérieures de la Chambre. La commission a toute entière souhaité que le texte soit approuvé en séance plénière dès ce jeudi. Ce texte aura un effet rétroactif et concernera bien toute l'année 2022 depuis le 1er janvier. En route pour décrocher 48 jours voire plus ! », a expliqué l’un des grands défenseurs des frontaliers, à savoir, Josy Arens, bourgmestre d’Attert, dans un post sur les réseaux sociaux.

Pour rappel, jusque maintenant, les travailleurs frontaliers avaient droit à un maximum de 24 jours de télétravail par an dans un Etat autre que celui où ils travaillent.