Jean-Denis Lejeune vend des cuberdons dans la galerie Saint-Lambert pour financer les projets de son asbl Objectif Ô

Ojectif Ô est une asbl qu’il a créée il y a 14 ans dans le but de se rendre utile et d’aider les populations dans le monde qui n’ont pas accès à l’eau potable. Depuis, elle a financé une centaine de forages de puits en Inde, en Haïti et au Bénin ; une dizaine de stations de potabilisation en Côte d’Ivoire et au Congo ; des réseaux de distribution d’eau potable au Sénégal et bien d’autres choses encore.