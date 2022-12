1,6 million d’euros attribués à Liège pour la création d’un nouveau port de plaisance et sa capitainerie à Coronmeuse

La Wallonie mise sur le développement de son tourisme fluvial. Dans ce cadre, près de six millions d’euros seront investis pour développer les infrastructures de plaisance et les mettre en lien avec les activités touristiques et de loisirs situées à proximité des berges. Dans le détail, 1,6 million ira au Port autonome de Liège qui souhaite créer un nouveau port de plaisance et acquérir un bâtiment d’accueil pour sa Capitainerie au sein du nouvel écoquartier « Rives Ardentes » à Coronmeuse.

Le port de plaisance au Grand Large à Mons bénéficiera lui aussi d’1,6 million d’euros pour la rénovation et l’aménagement de ses infrastructures ; tout comme la ville de Ath dont le projet permettra de développer l’infrastructure actuelle en un espace d’accueil avec une offre de service à destination des touristes et plaisanciers. Une terrasse sur l’eau deviendra notamment un point d’attractivité et de rencontre entre les usagers de la voie d’eau, du RAVeL et du centre-ville.