Journées glaciales d’hiver, prix élevés de l’énergie et les examens qui arrivent : venez étudier au Ikea à Arlon du 9 au 27 janvier

Ikea met à disposition un espace d'étude confortable dans les restaurants IKEA pendant les mois de décembre et janvier. Non seulement les magasins IKEA belges veulent donner un coup de pouce aux jeunes pendant une période difficile et stressante, mais ils permettent aussi aux étudiants d'économiser un peu sur leur facture d'énergie. Économise de l'énergie, étudie entre ami(e)s L'hiver glacial et la hausse des prix de l'énergie entraînent des coûts potentiellement élevés en cette période d'étude hivernale. C'est pourquoi IKEA veut se joindre à la tendance d'étudier ensemble dans un endroit externe. En plus d'économiser sur la facture d'énergie, cette façon populaire d'étudier présente de nombreux autres avantages : partager ses questions, se tenir compagnie et se motiver mutuellement. En outre, IKEA est l'endroit idéal pour se sentir chez soi.

IKEA donne un coup de pouce aux étudiants et met à disposition des espaces d'étude dans les restaurants de IKEA Wilrijk, Gand, Hasselt, Liège, Arlon et Anderlecht. Les extras : le wifi, le café et l'eau gratuits ; une carte d'épargne qui vous permet d'économiser pour un repas gratuit ; une ambiance agréable et une facture d'énergie réduite dans votre boîte aux lettres (au kot ou à la maison).

Lire aussi Nouveauté à Arlon: l’hôtel Van der Valk va devenir un fournisseur d’énergie avec sa centrale au biogaz Les étudiants ont quand même intérêt à enfiler un gros pull car IKEA Belgique baisse également le chauffage à 19°C pendant cette période. Cette démarche fait partie de l'initiative menée par le secteur du retail belge visant à assurer l'approvisionnement en éléctricité de tous les belges. Découvrez d'autres mesures d'économie d'énergie de IKEA au bas du communiqué de presse.

Étudier, économiser et manger sain En décembre, les étudiants (n'oubliez pas votre carte d'épargne !) peuvent profiter du menu de Noël végétarien du télé-cuisto Loïc van Impe. Et en janvier, pendant le "veganuary", une initiative annuelle qui encourage les modes de vie sains, les étudiants munis d'une carte IKEA Family bénéficient d'une réduction de 15 % sur des plats tels que les hot-dogs végétariens, les boulettes végétales ou le vol-au-veggie. C'est bon pour votre portefeuille et pour l'environnement.