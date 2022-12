Mélissa, une Thudinienne, publie son nouveau roman «Mal barrés»: «Je m’inspire de la société dans laquelle je vis»

Un talent pour l’écriture

Thudinienne, Mélissa a toujours aimé lire et écrire. D’ailleurs, « vers mes 18-19 ans, j’ai participé à plusieurs concours d’écriture, et chaque fois je me classais dans le tiercé de tête. Je me suis donc dit qu’il y avait un filon à exploiter. » À 42 ans, elle a déjà publié « L’avalant », « L’œil des capana » et « Katharsis ». « Les deux premiers ont été publiés dans une maison d’édition uniquement présente en Belgique. J’ai donc fait le choix de changer pour les deux autres. Je suis allée vers une maison d’édition qui est aussi présente en France, ce qui offre une plus grande diffusion. »

DR

Outre son occupation d’écrivaine, Mélissa est chargée de communication au 38, le centre culturel de Genappe.

Trois ans pour un livre

Écrire un livre ne se fait pas du jour au lendemain. Pour Mélissa, il faut près de trois ans : « Je m’inspire de ce qui m’entoure, de la société dans laquelle je vis, etc. »