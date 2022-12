Fraîchement devenu député, le Verviétois Laszlo Schonbrodt va intégrer le bureau du Parlement wallon

Lire aussi André Frédéric pressenti pour devenir Président du Parlement wallon

« J’accepte ce défi en sachant que je peux compter sur l’ensemble de mon groupe et en particulier mes prédécesseurs. Mes 3 plus grandes priorités seront un meilleur contrôle des dépenses, une transparence totale et de trouver la solution la plus rapide possible pour la situation du greffier », a commenté la libérale Sabine Laruelle.