En l’absence d’Ophélie Fontana, voici qui présentera le 13h de la RTBF cette semaine

Ce lundi, Ophélie Fontana ne présentait pas son 13h sur la RTBF. Et pour cause, la journaliste est enfermée dans le cube de Viva for Life à Bertrix, avec Sara De Paduwa et Marco Leulier.

En attendant, il fallait faire appel à du renfort pour assurer la présentation du JT. Si Véronique Barbier, qui présente le 13h en alternance avec Ophélie Fontana était présente la semaine passée, elle le sera aussi la dernière semaine de décembre.