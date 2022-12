Karim Benzema et l’Équipe de France, c’est terminé: «J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin»

L’attaquant Karim Benzema a annoncé lundi la « fin » de sa carrière en équipe de France dans un message posté sur Twitter au lendemain de la finale du Mondial 2022 perdue par les Bleus face à l’Argentine, dimanche à Lusail au Qatar.

« J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin », a écrit sur son compte Twitter le Ballon d’Or 2022, qui fête ses 35 ans ce lundi, en accompagnant son message d’une photo de lui-même sous le maillot de l’équipe de France.

de videos

Écarté de la sélection à partir de septembre 2015 à la suite de l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, pour laquelle il a été finalement condamné après une procédure longue de six ans à un an de prison avec sursis et 75.000 euros d’amende, « KB9 » était revenu chez les Bleus le 2 juin 2021, juste avant l’Euro 2020.

Sélectionné parmi les 26 Bleus pour le Mondial 2022 au Qatar, il avait finalement dû renoncer le 19 novembre, victime d’une nouvelle blessure à la cuisse gauche. Il a joué au total 97 rencontres avec la France entre le 28 mars 2007 (face à l’Autriche en amical) et le 13 juin 2022 (contre la Croatie en Ligue des Nations) et marqué 37 buts.