Uriner sur la voie publique, tondre en dehors des heures autorisées… Attention: le montant des sanctions va être durci

Le gouvernement fédéral va modifier cette loi SAC, portant l’amende maximale à 500 euros pour les récidivistes. Le système va aussi être modifié pour faciliter l’encodage des sanctions par les communes. La ministre Annelies Verlinden entend ainsi soutenir les pouvoirs locaux dans leur lutte contre les nuisances, afin d’améliorer la convivialité, la propreté et l’attrait des villes et des communes.

« La réglementation SAC est un outil pratique qui permet aux autorités locales de traiter rapidement et efficacement des nuisances mineures récurrentes, telles que le fait d’uriner sur la voie publique, le tapage nocturne ou le dépôt clandestin d’immondices. En mettant un terme à ce type de nuisances, nous rendons les villes et les communes plus agréables pour les jeunes et les moins jeunes », a déclaré la ministre de l’Intérieur.