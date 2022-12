Condamné à 2 ans de prison par défaut pour avoir tripoté deux ados à Gosselies, il fait opposition: les faits remontent à 2014…

Les faits imputés à Bernard remontent à juin 2014. Lors des festivités de la Saint-Jean à Gosselies, Tony et Youri, deux adolescents de 14 ans, sont autorisés à passer la nuit chez Bernard, un ami de la famille de l’un d’entre eux. Ils ne s’attendaient sans doute pas à devoir passer la nuit dans le même lit que leur hôte ni à subir ses caresses et ses propositions.

Traumatisés

Au matin, les deux garçons sont traumatisés: « On a eu beaucoup de mal à en parler, même entre nous, c’était vraiment difficile ». Les deux jeunes ont pourtant fini par se confier et leurs mamans ont déposé plainte. Malheureusement, la justice a « oublié » ce dossier dans un tiroir durant des années. Ce n’est finalement que 6 ans plus tard, à l’âge de 20 ans, qu’ils ont été entendus devant le tribunal. Deux jeunes qui ont dû traverser toute leur adolescence avec des doutes, des angoisses, des problèmes de confiance en soi. « On s’est vraiment sentis très seuls, on a affronté tout ça à deux… », avaient-ils précisé avec émotion.

A l’audience d’opposition, l’avocat de la partie civile, Me Gwennaëlle Navez et le parquet, représenté par le substitut Signor, ont demandé au tribunal de confirmer la peine de 2 ans, initialement prononcée: « Bernard était alcoolisé ce soir-là et il admet lui-même avoir parfois des trous noirs dans ces cas-là… »

« Je n’ai rien fait »

Quant à Bernard, il est enfin venu s’expliquer, 8 ans après les faits qu’on lui reproche: « Je n’ai rien fait, je suis une bonne personne, je ne comprends pas pourquoi ils m’accusent. Je n’ai rien d’un pédophile ».

Pour son avocate, Me Sonia Martines, les deux jeunes n’ont pas déposé plainte au même moment et ne disent pas la même chose dans leur audition: “Le premier à avoir déposé plainte dit avoir été seul chez Bernard cette nuit-là, il ne parle jamais de son copain. Ce n’est qu’un mois plus tard que le second embraie et affirme qu’ils étaient trois dans le lit et qu’il a été traumatisé par les caresses de Bernard. Alors que sa maman affirme ne pas avoir constaté le moindre changement dans son comportement, sa façon d’être…” La défense relève par ailleurs que l’expertise de crédibilité a été faite en 2018, soit 4 années après les faits. Elle a donc plaidé l’acquittement au bénéfice du doute mais aussi le dépassement du délai raisonnable dans ce dossier qui a réellement souffert des errements de le justice.

Le jugement sera rendu le 23 janvier.