Coupe du monde: qui était ce Bruxellois qui a embrassé le trophée après la finale Argentine-France? (photos et vidéo)

Mais qui était ce Bruxellois vêtu d’un maillot argentin qui a pénétré sur la pelouse du stade de Lusail, antre de la spectaculaire finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine ce dimanche ?

Fouad Beniz, agent de sécurité 50 ans, s’est illustré sur sa page Facebook en publiant de nombreux clichés de lui lors de la finale, dont un sur la pelouse, embrassant le trophée en or de la Coupe du monde. Il a aussi posé avec plusieurs joueurs champions du monde comme Enzo Fernandez ou Leandro Paredes, ainsi qu’avec le sélectionneur Lionel Scaloni et un certain Gianni Infantino, président de la FIFA. Mais comment est-il arrivé là ?

« J’étais dans le staff de l’organisation de la Coupe du Monde, je travaille dans la sécurité spéciale et rapprochée de certaines personnalités et certaines équipes », a-t-il dévoilé à nos confrères de la RTBF. « Je ne peux pas en dire plus, malheureusement. Certains aspects doivent rester secrets. »

Fouad Beniz a d’abord passé la rencontre dans les tribunes, où il s’est pris en photo dans les loges avec des personnalités telles que Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Paul Pogba ou Zlatan Ibrahimovic. Avant de descendre sur la pelouse à la fin du match et de réussir à toucher le trophée mondial. « Étant donné que je portais le maillot de l’Argentine, c’était plus facile », a-t-il poursuivi. « Comme je connaissais également la famille de Messi, que j’ai eu l’occasion d’accompagner à l’époque où elle vivait à Barcelone, cela a été plus simple pour moi. » Et l’agent de sécurité bruxellois n’en était pas à son coup d’essai : steward lors de la Coupe du monde 1998 remportée par la France, il avait déjà eu la chance de toucher le trophée.