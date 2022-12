Arié Elmaleh («Rendez-vous avec le crime»): «J’aime bien l’idée de faire peur»

Oui, j’aimais bien que dans une situation assez dramatique, l’enquête puisse créer des moments un peu cocasses et faire rire. C’est un peu le polar à la portée de tout le monde. Je joue une personne qui revient dans son village natal et qui se retrouve à devoir enquêter dans une affaire criminelle.

Sophie de Fürst joue une Lila survoltée. C’était un duo intéressant à faire vivre ?

Il y a un réel contraste entre Sophie et moi. Elle est petite, blonde et frisée, tandis que je suis grand, brun avec peu de cheveux. Je suis flegmatique et pragmatique, tandis qu’elle est excitée comme une puce à l’idée de trouver le meurtrier. C’est vrai qu’on a beaucoup joué sur ce contraste. Plus les ingrédients s’opposent, mieux ça frictionne.

Il y a une belle scène de confrontation entre votre personnage et son père, interprété par Michel Jonasz.

Un père qui a sombré dans l’alcool et qui a beaucoup de difficultés à dire à son fils qu’il l’aime et qu’il est fier de lui. J’ai beaucoup aimé tourner avec Michel, c’est quelqu’un de très généreux, de tellement sympathique et drôle.

Cinq tournages pour la télé et un long métrage en 2022, vous ne chômez pas…

Je suis content, j’ai beaucoup travaillé. Dans « Darknet-sur-Mer », j’ai joué un mafieux albanais. C’était très plaisant à faire, d’ailleurs, quand j’ai choisi ce métier, l’idée était la transformation. Je prends un grand plaisir à interpréter des personnages qui sont vraiment loin de moi.

Avez-vous parlé musique avec Michel Jonasz ?

Je lui ai même interprété des chansons de ses albums, ça lui a fait plaisir. La musique, j’en fais juste pour moi. Mais avec des copains pour un concert, c’est un partage qui est encore plus fort que le théâtre.

Il paraît que vous feriez volontiers un duo avec Roberto Alagna…

(Rires.) J’aime bien aller là où on ne m’attend pas du tout. Ce serait un honneur gigantesque. Si vous avez un contact, faites passer le message !