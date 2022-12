Le jour de collecte des déchets change dans 25 communes du sud de la province de Namur

Le jour de collecte change pour certaines communes du sud de la province de Namur. Désormais, tous les déchets seront collectés le même jour. Les communes concernées par ce changement sont Anhée, Assesse, Beauraing, Bièvre, Ciney, Cerfontaine, Couvin, Dinant, Doische, Florennes, Gesves, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Mettet, Ohey, Onhaye, Philippeville, Rochefort, Somme-Leuze, Viroinval, Vresse-sur-Semois, Walcourt, Yvoir, soit tout de même 25 communes. En revanche, la fréquence des collectes et l’alternance PMC/papiers-cartons ne changent pas.

« Ceux-ci ont pour but de simplifier la vie des citoyens et de nos équipes vu que toutes les fractions (déchets ménagers et organiques, PMC, papiers-cartons) seront collectées le même jour », communique le BEP.