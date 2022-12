Exceptionnelle, immersive, comme dans un concert: on a visité l’expo Johnny Hallyday et elle est à la hauteur du mythe

Laeticia Hallyday inaugure ce lundi l’expo consacrée à Johnny qui se tiendra jusqu’au 15 juin au Palais 2 du Heysel. Et nous avons eu l’occasion de la découvrir en primeur ce matin. Une exposition à la hauteur de la légende du rockeur sous forme de parcours immersif, accompagné par la voix de Jean Reno. Dès la première salle, on a l’impression d’être plongé dans les backstages d’un concert, avant de découvrir, au gré d’un parcours qui forme la silhouette d’une guitare géante, des reconstitutions incroyables de sa chambre d’ado, de son bureau de Marnes-la-Coquette, de sa salle de cinéma privée, de la devanture de son premier Olympia, du studio de Salut les Copains à Europe 1, etc.

Le soin apporté à chaque décor est bluffant, fourmille de détails, d’anecdotes et nous replonge dans les différentes époques : la France d’après-guerre, les sixties avec l’avènement des yé-yé et du rock’n’roll, les seventies, etc. On découvre au gré des salles tout à la fois l’homme et le chanteur. On peut ainsi admirer de près 60 guitares, 50 costumes, ses bagues, sa fameuse croix, sa collection de couteaux, le tout dans une mise en scène impressionnante…