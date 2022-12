Jessica achète un cadeau onéreux chez Vanden Borre pour l’anniversaire de son mari: «Quand mon mari l’a déballé, ça n’a pas fonctionné» (photo)

Il y a quelques semaines, Jessica Moerkerke trouve le cadeau parfait pour l’anniversaire de son mari. Une nouvelle télévision qu’elle décide d’acheter chez Vanden Borre. « Comme convenu, le magasin a livré l’appareil à mon domicile. Le livreur a voulu l’installer, comme c’était également prévu. Mais vu que ça devait rester un cadeau, j’ai demandé de laisser la télé dans le carton… », explique la Limbourgeoise au Belang van Limburg. de videos Problème engendré par cette situation, personne n’a pu vérifier le bon état de fonctionnement de l’appareil. « Environ dix jours plus tard, mon mari l’a déballé… et ça n’a pas fonctionné. On a réussi à l’allumer mais nous n’avions pas une bonne image », précise-t-elle.

Jessica s’est donc tournée vers Vanden Borre pour obtenir de l’aide. « Le magasin refuse une réparation ou un remplacement gratuit », s’étonne-t-elle. Car pour Vanden Borre, impossible de savoir d’où vient le problème : une chute malencontreuse ? une pression excessive ? Si Jessica et son compagnon assurent avoir pris toutes les précautions nécessaires, le magasin décline toute responsabilité. « Nous avons proposé d’installer l’appareil. Le client a refusé, et n’a signalé les dommages que 10 jours plus tard. »

Une zone grise Contacté par nos confrères flamands, le médiateur des consommateurs donne « raison » aux deux parties. « Dans les faits, lorsqu’un colis est livré, vous devriez regarder et tester avant que le facteur ne reparte. En pratique, c’est une chose irréalisable. Mais les vendeurs peuvent nier toute responsabilité si une plainte concernant un défaut n’est pas déposée immédiatement ou dans les meilleurs délais. »