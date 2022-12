Inclusio inaugure son plus grand projet (123 logements à loyer abordable) et augmente de 10% son portefeuille immobilier

Dans un marché en manque criant de logements à loyer abordable avec près de 50.000 ménages inscrits sur des listes d’attente en Région de Bruxelles-Capitale, 123 appartements neufs à haute performance énergétique, situés à Haren, seront donnés en gestion à deux Agences Immobilières Sociales. Inclusio inaugure les trois immeubles résidentiels du vaste projet mixte NorthCity/Middelweg à Haren). Les anciens entrepôts et bureaux de l’entreprise Prémaman/Orchestra ont fait place à des espaces pour les PME (inaugurés en mars 2022 par Futurn et citydev.brussels) et, aujourd’hui, à des logements neufs (du studio à l’appartement 5 chambres) donnés en gestion aux Agences Immobilières Sociales (AIS) Baita et Hector Denis.

Le projet Middelweg constitue le plus gros investissement d’Inclusio à ce jour : plus de 20 millions d’euros. Avec 123 logements, il représente également le plus grand apport de nouveaux logements à loyer abordable donnés en gestion à des Agences Immobilières Sociales en Région de Bruxelles-Capitale, en 2022.

Grâce à cette opération, Inclusio augmente de plus de 10% le nombre de logements à loyer abordable de son portefeuille immobilier. Ce projet a été réalisé clé sur porte en partenariat avec le promoteur Futurn, le bureau d’architecture UNAA et l’entrepreneur général Willemen.

« La mission d’Inclusio est d’offrir sur le long terme, à des populations fragilisées, des logements de qualité à un loyer abordable. Inclusio est très fière d’avoir réalisé ce projet d’envergure qui démontre la capacité d’Inclusio à répondre au fort besoin de logements à loyer abordable. Ce projet symbolise aussi la confiance des Agences Immobilières Sociales car le premier projet d’Inclusio (rue du Bon Pasteur, à Evere) a été donné en location, il y a une dizaine d’années, à l’AIS Hector Denis qui est l’une des deux AIS gestionnaires du projet Middelweg », déclare Marc Brisack, CEO d’Inclusio. Futurn a eu l'opportunité de réaménager et de revitaliser l'ancien site de Prémaman à Haren, au nord de Bruxelles. « Le site de 2,55 hectares qui comprenait d'anciens entrepôts est situé en zone d'entreprise en milieu urbain (ZEMU) », explique Frederik Baert, Managing Partner. « Cela signifie qu'il y a de la place pour le logement en plus de l'activité commerciale. Étant donné que Futurn se concentre principalement sur l'immobilier d'entreprise, nous avons décidé de faire appel à un partenaire expérimenté dans l'immobilier résidentiel pour ce projet. Nous avons choisi Inclusio, dont nous souscrivons entièrement à la mission d’offrir des logements et infrastructures à des populations fragilisées.» Les logements seront gérés par les AIS Baita (55 logements) et Hector Denis (68 logements). Les locataires bénéficieront de logements confortables à haute performance énergétique. Seize logements sont réservés, via l’AIS Baita, à des asbl membres du réseau Bru4Home pour des occupants en grande précarité ou en situation de handicap. « En étant locataire d’Inclusio, nous pouvons compter sur une stabilité à long terme du bail et des logements de qualité parfaitement aux normes. Nous disposerons aussi gratuitement d’une salle communautaire dans laquelle nous organiserons des activités pour les bénéficiaires des logements à loyer abordable. », précise Aurélien Laurent, le co-coordinateur de l’AIS Hector Denis.