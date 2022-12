Emiliano Bonfigli après la finale de la Coupe du monde: «Heureusement, cette France-là n’a pas gagné»

Au moment d’écrire ces lignes, la finale vient à peine de se conclure. L’Argentine est en liesse et la France pleure sa défaite. Au bout d’un suspense intenable, nous venons certainement de vivre la plus folle finale de l’histoire de la Coupe du monde. Le football est si beau lorsqu’il procure autant d’émotions. Nous avons vibré, râlé, crié, puis, nous avons souri ou pleuré. Finalement, l’Argentine l’a emporté aux tirs au but. Et c’est juste et heureux que cela se soit terminé ainsi.

Il n’y a point de provocation ici envers nos voisins français, qui ont, encore ce matin, l’esprit embrumé et triste. Le constat est pourtant sans appel : pendant 80 minutes, il n’y a pas eu de finale. L’Albiceleste a marché sur la France. Puis, en deux petites minutes, comme revenus de nulle part, les Bleus ont enfin décoché un premier tir cadré. Un penalty converti par Mbappé, suivi d’une reprise incroyable de ce même Mbappé. 2 – 2 ! Direction les prolongations. La France s’est mise à rêver. Et si cette équipe réalisait à nouveau un exploit ? Et si la France réussissait à nouveau à gagner contre le cours du jeu et contre le cours de l’histoire ? Et si c’était le hold-up parfait ?

À ce moment-là, l’Argentine a tangué.

La fin pour Didier Deschamps ?

Elle a tangué, mais elle est finalement restée debout. Heureusement, cette France-là n’a pas gagné. Cela peut vous sembler provocateur mais qu’a proposé la France lors de cette finale ? Et lors des autres matches, finalement ? Quelle est son identité de jeu ? La France peut en effet compter sur un joueur d’exception, Kylian Mbappé. Lui seul remet cette équipe dans le match. Je suis désolé, mais avec le talent qu’elle possède par ailleurs, la France doit proposer davantage. Au lieu de cela, elle joue à se faire peur.

Face à l’Angleterre, la France ne méritait pas de passer. Contre le Maroc, elle a très largement souffert. En finale contre l’Argentine, elle a fait illusion dix petites minutes, et, si elle avait été plus cynique encore, elle l’aurait emporté. Avec le talent qu’il y a en France, Didier Deschamps doit proposer autre chose au niveau du jeu. Dans quelques semaines, il dira s’il continue l’aventure à la tête des Bleus. Et si le temps était venu pour d’autres idées, plus conquérantes ?