Bernard Foccroulle, véritable «monument belge», devient le 49e citoyen d’honneur de Woluwe-Saint-Pierre

« Bernard Foccroulle est un monument belge dans son domaine d’activité : la musique classique, l’orgue et l’opéra », explique le bourgmestre, Benoît Cerexhe (Les Engagés). « Son travail dépasse largement la sphère purement artistique et culturelle. Tout au long de son parcours, il s’est engagé pour l’ouverture, le dialogue, la création de ponts multiples et variés entre les différentes disciplines artistiques mais aussi entre les peuples et les cultures. Pour Woluwe-Saint-Pierre, c’est très important d’être reconnaissant à l’égard de personnalités telles que celle de Monsieur Foccroulle. Elles font la fierté de notre commune qu’elles font rayonner bien au-delà de nos frontières. »

Maître organiste, Bernard Foccroulle est né à Liège en 1953. Premier prix d’orgue du Conservatoire à 17 ans, il a enregistré 50 CD. Il a occupé les postes de directeur de l’Opéra de la Monnaie de 1992 à 2007 et celui de directeur du Festival d’Aix-En-Provence de 2007 à 2018. Il est l’auteur de plusieurs livres et d’un documentaire télévisé « Chercheurs d’Orgues ». À la rentrée de septembre, la Monnaie jouera son tout premier Opéra : Cassandra.