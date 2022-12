Près de 200 foyers de Couvin et Chimay privés de téléphone, d’internet et de télévision pendant 6 jours: «On ne savait plus utiliser le Bancontact ni suivre nos commandes en ligne»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis le 14 décembre dernier, des habitants du sud namurois et de la Botte du Hainaut n’ont plus d’accès internet, de téléphone ni même de télévision. Si cette situation est assez fréquente dans la région, elle n’a jamais duré aussi longtemps. Cela a évidemment des répercussions sur la vie de tous et surtout, sur celle des commerçants.