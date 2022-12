La vie de Conrad, 23 ans, bascule lorsque sa maman s’effondre dans la salle de bain: «Un tas de gens m’ont demandé d’aller chez eux pour Noël»

La vie de Conrad Wilcox a basculé en quelques secondes. Le Britannique se souvient encore de tous les tristes détails. « C’était un vendredi soir, ma maman s’était commandé un plat à emporter. Après l’avoir mangé, elle s’est plainte d’un mal de dos. Rien d’anormal », raconte le jeune homme de 23 ans au Mirror. Et ce, même si lui et sa maman Shirley étaient au courant que cette dernière souffrait d’anévrisme.

de videos

Devant absolument finir un travail universitaire, Conrad est plongé dans ses livres. « Je l’ai entendu crier, j’ai cru que c’était contre le chien. Elle est allée se coucher, je lui ai apporté une boisson et des médicaments. » En retournant à son travail, Conrad ne peut s’empêcher de s’interroger sur les signes d’une rupture d’anévrisme. « Lorsque j’ai regardé les symptômes en ligne, la correspondance était totale. Je me suis précipité pour savoir comment elle se sentait et c’est à ce moment-là qu’elle s’est effondrée dans la salle de bain… »