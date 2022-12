Le bar à soupe de Mettet revient dès le 13 janvier

Par ces temps difficiles, économiquement et météorologiquement parlant, une bonne soupe bien chaude peut réchauffer les estomacs et les cœurs. Dans ce but, le bar à soupe de Mettet sera de retour dès le vendredi 13 janvier. À partir de cette date, le bar sera ouvert tous les vendredis de 11 à 13h à la salle Frérotte, jusqu’au 16 février.

Le plat hivernal conviendra aux petites bourses puisqu’il ne faudra débourser que 0,50 € pour un bol. Comptez 1 € pour avoir du pain et du beurre en accompagnement. L’initiative revient au CPAS et au Plan de Cohésion sociale de Mettet.