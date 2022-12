Des centaines de plantations de cannabis découvertes en Brabant wallon: un trafic bien rodé

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné lundi dix prévenus impliqués dans la création et la gestion de quatre plantations clandestines de cannabis, entre 2017 et 2020, à Wavre, Beauvechain, Orp-Jauche et Sart-Bernard (en province de Namur). Le tribunal a prononcé quatre peines de 30 mois avec sursis partiel dans ce dossier, ainsi que quatre peines de 20 mois de prison ferme à l’égard de prévenus qui faisaient défaut.

Le dossier a démarré sur base d’informations policières selon lesquelles Ana E., une habitante de Waterloo, louait plusieurs maisons abritant des plantations de cannabis, et touchait 1.000 euros par mois pour cela, en plus de recevoir l’argent des loyers. Une enquête bancaire a confirmé l’arrivée chaque mois de sommes non négligeables sur le compte bancaire de cette suspecte, qui retirait ensuite l’argent en cash. Les enquêteurs ont localisé une première maison à Wavre, où la plantation venait d’être évacuée alors qu’elle se composait de quatre chambres de culture équipées de manière professionnelle.