Un enfant de trois ans fauché mortellement par une voiture à Zottegem: l’automobiliste de 88 ans ne conduisait pas sous influence

L’homme de 88 ans ne roulait pas trop vite et n’était pas sous influence. Le verglas ne serait pas non plus la cause de cet accident ayant coûté la vie au garçon de trois ans.

L’accident s’est produit dimanche vers 18h00 sur une route provinciale à Zottegem. Une mère et son fils qui traversaient la route ont été percutés. L’enfant de trois ans a été réanimé sur place et transporté dans un état critique à l’UZ Gent, où il a succombé à ses blessures. La mère, âgée de 38 ans et grièvement blessée, a été emmenée dans le même hôpital.