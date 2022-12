La députée PS de Seraing Sabine Roberty devient cheffe de groupe du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Le Parlement de Wallonie aura un nouveau président. Exit Jean-Claude Marcourt : le socialiste liégeois ayant démissionné à l’instar des membres du Bureau dans la foulée des révélations d’un voyage polémique mené par l’intéressé et le greffier Frédéric Janssens à Dubaï. L’ancien ministre de l’Économie reste simple député régional.

Sept membres du Bureau

Pour le remplacer, le PS a choisi de désigner André Frédéric. Le Theutois était jusqu’à présent chef de groupe des socialistes au Parlement wallon. De facto, il intègre le Bureau, dont le nombre est porté à sept membres avec l’ouverture à l’opposition Les Engagés et PTB. La composition est la suivante : André Frédéric et Gwenaëlle Grovonius (Namur) pour le PS ; au MR, Sabine Laruelle siégera comme vice-présidente et Rachel Sobry comme secrétaire du bureau ; Écolo a choisi le député liégeois Olivier Bierin tandis que Les Engagés misent sur Anne-Catherine Goffinet et le PTB sur le Verviétois Laszlo Schonbrodt.