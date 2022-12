Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ces 20 et 21 décembre, la Commune d’Ittre, en collaboration avec le CPAS et les membres du Conseil consultatif communal des Aînés (CCCA), distribuera les colis de Noël composés de produits locaux aux personnes âgées de plus de 65 ans. À cette occasion, les « kits séniors » leur seront également proposés gratuitement. « Les colis de Noël sont distribués depuis plusieurs années mais c’est la première fois que nous menons cette action de kits pour les séniors », explique Aurélie Carlier, responsable du service des Affaires générales.