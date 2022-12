Un Liégeois écope d’une amende de 854.181 euros pour fraude au diesel: 142.000 litres saisis dans son entrepôt

Une enquête plus approfondie a conduit les enquêteurs à un entrepôt à Saint-Trond, où 35 tracteurs et 7 remorques étaient abrités avec des conteneurs de 1.000 litres remplis de diesel. Il s’agissait vraisemblablement de diesel rouge décoloré, mais aucune installation de décoloration n’a été trouvée.

Les douanes et accises ont saisi 142.000 litres de diesel et 10.000 litres de pétrole lampant. Lors de l’enquête sur la fraude au carburant, le Liégeois a tout nié. Le tribunal a saisi la totalité des marchandises, ainsi que cinq remorques et d’autres matériaux.