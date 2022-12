Les Français réagissent à la défaite de la France à la Coupe du Monde, le seum n’est pas si présent: «Il faut être fair-play! Les Argentins ont fait un beau match!»

Jérémy Descarpentries, le coach de Tournai, réagit après la défaite de la France en finale de la Coupe du monde: «Je tenais avec la France mais la victoire de l’Argentine est méritée»

Le coach tournaisien a vecu une superbe finale. - Bernad Libert

Par Arthur Gosset

Ce dimanche, la France a perdu la finale de la Coupe du monde aux penalties face à l’Argentine. Après l’avoir gagné en 2018, la France est tombée lors d’une séance mal négociée par son équipe. La déception était grande mais Jérémy Descarpentries relativise. « Bien sûr, nous sommes déçus mais ce que l’équipe de France a fait est déjà exceptionnel. Atteindre une deuxième finale de suite alors que les circonstances n’ont pas été simples à gérer avec toutes les blessures, c’est déjà énorme ! Après, hier, la France n’a pas vraiment joué pendant les 80 premières minutes. Il n’y avait alors rien à dire, l’Argentine était plus forte. Mais par la suite, quelle finale ! »

Jérémy avoue avoir vécu l’une de ses plus belles finales ! « Au niveau de l’émotion, c’est certain ! Quand on perd 2-0 et que l’on revient à 2-2 puis à 3-3, c’est quelque chose. J’ai regardé à la maison avec la famille et quelques amis parce que certains travaillaient le lendemain. Clairement, ce n’est pas la même chose une Coupe du monde en hiver et il faudra voir si cela va encore se reproduire. Mais cela chamboule tout : les championnats, les joueurs, etc. »

« Dommage ces querelles »

Le coach de Tournai est un fervent supporter de la France : « Je tenais avec eux parce que je suis Français mais ça ne m’empêche pas d’être objectif et de reconnaître que la victoire de l’Argentine est méritée. Nous avons eu une superbe réaction alors que l’on n’était vraiment pas bien du tout dans la rencontre mais ce n’est pas pour ça que je vais perdre mon côté objectif. Par contre, quand je vois toutes les querelles entre les Français et les Belges sur les réseaux sociaux, je suis assez surpris. Je ne suis pas du tout comme ça de mon côté. C’est de bonne guerre et cela reste toujours gentil mais c’est dommage d’en arriver là alors que les deux pays s’entendent très bien en temps normal ».

Difficile, en effet, de ne pas remarquer la rivalité entre les deux pays. Mais ce n’est certainement pas ça que nous allons retenir de cette finale tout simplement… exceptionnelle !