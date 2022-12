Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le dernier en date, au nom évocateur, fait couler de l’encre… et de la salive. Ouvert depuis ce jeudi, l’En-Vie n’est pas vu d’un bon œil par les riverains de ce club situé dans le centre de Villers-Perwin, un village peuplé d’à peine 1.400 âmes. Ce qui dérange, bien plus que les mœurs pratiquées à l’intérieur de cette ancienne grange, c’est le nombre de voitures qui se garent n’importe où.

Le libertinage existe depuis la nuit des temps. En Belgique, certains clubs l’ont érigé en institution. C’est le cas du plus connu et du plus grand du Benelux. « L’année prochaine, nous fêterons nos 30 ans », nous répond-on du côté de Harelbeke, à l’Acanthus. « Chaque soir, nous avons en moyenne trois cents personnes ». Le nombre d’adhérents frise plus que l’étonnement : « Nous en avons 160.000 ».