Deux ambulances des pompiers de Mons et Dour accidentées à cause du verglas: «Le patient a été pris en charge par une autre ambulance»

Une ambulance qui intervenait sur le territoire des Honnelles a glissé à cause du verglas ce dimanche. « Le patient a été pris en charge par une autre ambulance », précise le capitaine Benoît Filippi à nos confrères de RTL.

Une autre ambulance a également été accidentée. Elle venait de la caserne de pompiers de Mons. « Ce dimanche, en soirée, à cause du verglas, on a eu deux ambulances accidentées », souligne le colonel Rudi Milhomme. « Une ambulance pour laquelle on a perdu le contrôle et une autre où un tiers a perdu le contrôle et nous a percutés ».