La Grange des Légendes ferme jusqu’au mois d’avril pour cause de travaux: «Ceux-ci ont pour but d’agrandir la cuisine de notre restaurant»

C’est sur les réseaux sociaux que l’établissement bien connu des Thudiniens a annoncé sa fermeture prochaine. Fermeture provisoire, précisons-le ! En effet, la Grange des Légendes va connaître quelques travaux au niveau de sa cuisine.

« Chers clients, comme vous avez pu le constater, nous effectuons de gros travaux au sein de notre établissement. Ceux-ci ont pour but d’agrandir la cuisine de notre restaurant. La Grange des Légendes, brasserie de la Distillerie de Biercée, sera donc fermée à partir du 24 décembre 2022, et ce, jusqu’à la fin des travaux. La réouverture est prévue courant du mois d’avril. La météo étant parfois capricieuse dans notre beau pays, et celle-ci ayant un impact direct sur l’avancement du chantier, nous vous informerons de la date de réouverture de l’établissement quand nous aurons plus de certitudes à ce sujet. Nous sommes toutefois encore ouverts jusqu’au 23 décembre 2022 (inclus), profitez-en pour venir nous rendre visite ce week-end », écrit la Grange sur sa page Facebook.