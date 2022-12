Les escrocs ciblaient des personnes âgées et leur vendaient des oeuvres d’art à prix prohibitif: 4 ans ferme pour David Bertiaux, 2 ans avec sursis pour Julien Graux

Le tribunal correctionnel de Charleroi a estimé une grande partie des faits établis à l’encontre de David Bertiaux et de son associé, Julien Graux. Les deux hommes étaient courtiers en produits financiers et en produits d’assurance et ils avaient l’entière confiance de leur clientèle. Jusqu’au jour où Bertiaux leur a proposé de diversifier leur portefeuille financier par l’achat d’œuvres d’art, ce qui leur permettrait, promettait-il, de « faire des plus-values de 50 % en 3 ou 4 ans et d’éviter les frais successoraux ». Beaucoup ont cru au miroir aux alouettes et l’ont suivi, les yeux fermés ou presque. Il s’agissait essentiellement de personnes d’un certain âge, qui n’y connaissaient rien au monde de l’art et qui ont fait confiance à leur courtier.

Faux, escroquerie, abus de confiance, abus de faiblesse… Lorsqu’il a été entendu par le tribunal de Charleroi, David Bertiaux a eu réponse à tout, il a tout nié : « J’étais courtier en assurances et, au fil du temps, je me suis intéressé au marché de l’art. J’ai fait la connaissance d’un galeriste français qui me vendait des œuvres. C’est un marché porteur et il m’est arrivé, c’est vrai, de parler de ma passion à mes clients. Il m’est arrivé aussi de leur revendre l’une ou l’autre œuvre en faisant un petit profit. Je ne comprends pas pourquoi ils ont déposé plainte contre moi. Le marché de l’art est en constante évolution : s’ils avaient attendu assez longtemps, ils auraient fait une plus-value. D’autant que ça leur permettait aussi d’éluder l’impôt ou les taxes successorales », avait-il expliqué à la barre avec beaucoup d’aplomb. Ajoutant : « Ma société fonctionnait bien, je n’avais pas besoin d’argent ».

Difficile à croire : en 2018, il a déclaré 130.000 euros de revenus professionnels, il a effectué des retraits bancaires pour 700.000 euros et il a dépensé 2 millions d’euros, notamment en voyages de luxe et en vacances diverses…

Il les a « rincés jusqu’à la moelle »

Dans la salle, les victimes de Bertiaux et Graux n’en ont pas cru leurs oreilles. Certaines ont tout perdu, victimes d’un certain appât du gain, certes, mais aussi de la confiance qu’elles avaient dans leur courtier en assurances. Parfois, il achetait une œuvre 10.000 euros le matin et la revendait 50.000 euros à un « client pigeon » l’après-midi même. Le gaillard ne s’est pas attaqué qu’à ses clients d’ailleurs : son jardinier, sa fleuriste, son voisin et son libraire sont également tombés dans le panneau, leurrés par des grands noms du genre Picasso, Miro, Dali, Folon ou Arman. Sans se douter qu’une reproduction édictée à des centaines d’éditions n’a évidemment pas la valeur d’une œuvre unique. Et sans même se renseigner auprès d’un expert, aveuglées par la confiance qu’elles avaient dans leur courtier et son associé.

Arrêté à l’audience

Face au nombre des victimes et à l’ampleur des escroqueries, le premier substitut Daniel Marlière avait requis 5 ans de prison à l’encontre de Bertiaux, 4 ans pour Graux et 1 an pour l’épouse de Bertiaux.

La défense, assurée par Me Karim Itani pour Bertiaux, et par Me Nathan Radelet pour Julien Graux, postulait l’acquittement des deux hommes.