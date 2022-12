Procès des attentats à Bruxelles: la cour actera les nouvelles constitutions de partie civile mardi

Cette brève audience mardi sera uniquement consacrée à acter les nouvelles demandes de constitution de partie civile. Actuellement, ce sont 957 personnes qui sont déjà constituées, parmi lesquelles des victimes directes des attaques et des proches de ces victimes.

Dix hommes sont accusés dans le procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles et en périphérie. Oussama Atar, qui serait mort en Syrie, fait défaut. Huit autres – Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Sofien Ayari, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa, Ali El Haddad Asufi et Smail Farisi – sont accusés de participation aux activités d’un groupe terroriste, d’assassinats terroristes sur 32 personnes et de tentatives d’assassinat terroriste sur 695 personnes. Le neuvième, Ibrahim Farisi, ne doit répondre que de participation aux activités d’un groupe terroriste.