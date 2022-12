Le monde du football endeuillé juste après la Coupe du monde: alors qu’il était en vacances, un joueur suisse décède dans une piscine sous les yeux de sa petite amie

Alors que la Coupe du monde vient à peine de livrer son ultime verdict, le monde du ballon rond est frappé de plein fouet par un terrible drame. En effet, le joueur suisse Elia Alessandrini, qui avait 25 ans à peine, est décédé ce vendredi. Alors qu’il était en vacances à Oman, le défenseur a été victime d’un terrible accident, dont les circonstances exactes n’ont pas encore été déterminées, alors qu’il nageait dans une piscine. Le tout sous le regard impuissant de sa compagne…

Quelques heures après ce drame, c’est tout le football suisse qui pleure l’un de ses grands espoirs. La fédération nationale de football a communiqué sur ce drame dimanche matin. « Le football suisse pleure Elia Alessandrini. L’ancien international junior est décédé tragiquement à l’âge de 25 ans alors qu’il était en vacances. Le défenseur a été formé au BSC Young Boys. Alessandrini a fait ses débuts en Super League lors de la saison 2017/18 pour le FC Thun. Il est ensuite passé en Challenge League, où il a disputé un total de 84 matches en quatre ans et demi pour le FC Chiasso, le SC Kriens – dont il était également capitaine – et depuis l’été dernier pour le FC Stade-Lausanne-Ouchy. Le Bernois a disputé un total de 20 matches internationaux pour les équipes nationales juniors suisses du niveau U-15 au niveau U-20. La SFV présente ses plus sincères condoléances aux proches et à la famille. »

Depuis, les hommages affluent pour le jeune homme. À commencer par sa maman, qui a déclaré au média Blick : « C’était le meilleur fils que vous puissiez imaginer. C’était une personne avec un grand cœur, qui n’était jamais de mauvaise humeur et souriait toujours. Il était notre soleil. »

Son club, le FC Stade Lausanne Ouchy, lui a également adressé un joli message sur les réseaux sociaux. « Capitaine corps et âme, la famille rouge et blanche pleure Elia Alessandrini. La famille du stade perd un ami, un coéquipier et un modèle pour tout le monde. »