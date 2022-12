Le Père Noël est-il un Capello ?

Le Père Noël est un Capello est une initiative de trois copains et habitants de Ten Brielen. « En 2018, en buvant quelques verres de bière lors de la fête des moissons, nous avons eu l'idée de monter un projet. Nous avons voulu redonner vie à notre quartier ». Baptiste Bourleau, Pierre Deprez et Michaël Jamet ont donc décidé de donner un nouveau visage à l'histoire de Noël. « Ten Brielen, encore populairement appelé Capelle, devait devenir l’attraction de Noël », s'amusent-ils. « Pour montrer clairement que c'est un quartier où les gens restent soudés, où nous sommes tous une grande famille. C'est aussi comme ça que nous avons eu l'idée que le Père Noël était en fait un Capello, un habitant du quartier ». Les répétitions de la fanfare. - S.R.

Très créatif Ainsi, en 2019, pour la première fois, ils ont organisé un marché de Noël, une parade, avec des chars et de la musique. « Cela a été un vif succès et on ne s’y attendait pas. Nos familles, voisins et amis ont répondu présent ce jour-là, montrant la solidarité de ce quartier. La crise sanitaire nous a empêché de renouveler cet événement mais 2022, nous revoilà ! », s’amuse Baptiste Bourleau. « Quatre jours de préparation, des voisins qui prennent des jours de congés pour nous aider et la maison d’en face a même modifié sa clôture pour qu’on puisse y stocker du matériel si besoin ».

de videos Les trois copains organisateurs. - S.R. Mais ce joli trio va encore plus loin. « Quand la tente a été montée, nous avons décidé d'y dormir. De cette façon, nous pourrions éviter que des choses disparaissent ou soient endommagées. Il a fallu être très créatif et mettre plusieurs couches sous notre sac de couchage pour avoir encore un peu de chaleur ».

Le jour J tant attendu est arrivé. Dès 8h, la tente gigantesque abritait divers entrepreneurs et artistes locaux, les petits chalets assuraient l’ambiance de la rue avec du vin chaud et une bonne tartiflette. Bien qu'il ait gelé, cela n'a pas entamé la motivation des copains et des visiteurs. Petits et grands se sont rendus à Capelle et ont attendu patiemment l'arrivée de leur héros local, le Père Noël, au rythme joyeux de la fanfare. Un cortège avec père Noël Le cortège avec les chars et le Père Noël est parti à 17 heures du Moulin Soete, en direction de Ten Brielen. Malheureusement, la combinaison de la pluie et des températures glaciales ont donné du fil à retordre. La fanfare a dû annuler car la chaussée était impraticable et le parcours a dû être raccourci. Il n'était pas question d'annuler et presque immédiatement tous les Capello, les habitants du quartier, ont retroussé leurs manches. Équipés d'énormes sacs de sel, ils marchaient devant les chars pour dégager la glace de la surface de la route. Un tracteur est arrivé rapidement pour remplacer les chevaux du traîneau et la fanfare a continué à assurer l’ambiance sur le marché de Noël en attendant l’arrivée du cortège.