Boycott, période de l’année, absence d’écrans géants, désaffection pour la télévision traditionnelle au profit du « streaming » : nombreuses étaient les incertitudes à l’abord de la coupe du monde de football au Qatar sur l’adhésion du public à la compétition, déclarée « en perte de vitesse » dans les audiences.

Ce dimanche 18 décembre restera pourtant une journée marquée d’une pierre blanche en France et pour TF1, qui avait les droits de diffusion de la compétition : jamais la chaîne leader dans l’Hexagone n’avait enregistré une audience aussi importante que celle du match Argentine-France : 24,1 millions de téléspectateurs en moyenne ont suivi le bras de fer Messi-Mbappé, avec un pic à plus de 29 millions au moment des tirs au but. Plus d’un Français sur trois, si on s’en rapporte aux chiffres de population, aurait donc suivi la finale de la coupe du monde au Qatar, déjouant les prévisions. Historique, si on tient compte en outre des 3 millions de visites supplémentaires enregistrées sur le site de TF1 : en 2018, la finale France-Croatie avait attiré 19,3 millions de téléspectateurs, tandis que le sacre de 1998 face au Brésil avait rassemblé 20,5 millions de Français devant leur téléviseur.