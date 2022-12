La trappe secrète dans l’étable de Bierset mène les enquêteurs à une plantation de cannabis enterrée: l’occupant des lieux est inculpé

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Si les narcotrafiquants ne sont pas tous très originaux, Anthony, lui, l’est assurément. Non pas par la taille de la plantation de cannabis découverte chez lui mais par les infrastructures et les trésors d’ingéniosité développés pour cultiver le cannabis à l’abri des regards indiscrets. Précisons-le d’emblée, il n’est pas le concepteur des infrastructures.

L’accès à la plantation de cannabis s’effectuait via une trappe secrète. - P.N.

Lire aussi le-corps-de-pietro-ganci-retrouve-sa-compagne-placee-sous-mandat

En 2020, suite au décès de son papa, Pietro Ganci, survenu deux ans plus tôt, Anthony a hérité de la maison familiale installée rue en Bois à Bierset. Cette dernière était équipée d’une chambre de culture de cannabis secrète.