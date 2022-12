La Ville de Tournai va racheter le château de Templeuve 500.000€. 7,6 millions d’euros pour Satta

Trouver une solution pour le château de Templeuve n’est pas évident pour le Collège de Tournai. L’idée étant de trouver une belle reconversion pour le château et plus globalement d’apporter une véritable vision stratégique de développement territorial pour le village de Templeuve. Le problème avec le château templeuvois, c’est qu’il se compose de deux ailes : l’une, propriété de la Ville de Tournai, ayant abrité l’administration communale, l’autre, propriété de la Société publique d’administration des bâtiments scolaires du Hainaut. Difficile pour un promoteur d’investir dans un château qui appartient à deux entités distinctes. Pour avancer et concrétiser un projet sérieux, la Ville a décidé d’investir dans la partie qui appartient à la SPABS. Le prix d’achat a été fixé à 452.000 euros. « Vendre la moitié d’un château, c’est compliqué », a confirmé Philippe Robert, échevin de l’Urbanisme. Toujours à Templeuve, un projet de biomasse est prévu pour l’école communale et les logements attenants. « C’est un système expérimental pour un montant de 500.000 € ».

Enfin, le centre culturo-sportif, Satta, subira dans quelques mois d’importantes transformations. Le ministre Adrien Dolimont s’était rendu à Templeuve il y a quelques semaines pour se rendre compte de l’état du bâtiment histoire de se rendre compte définitivement qu’il était temps d’agir. Très énergivore vu son ancienneté, le site actuel va être complètement détruit pour être ensuite complètement reconstruit avec, comme date butoir, fin 2025. Actuellement, six clubs sont présents sur place au quotidien, 500 utilisateurs hebdomadaires, 300 spectateurs chaque week-end ainsi que la présence d’associations locales. Dans son budget 2023, la Ville de Tournai a inscrit un montant de 7.674.000 millions d’euros pour un subside de 2,6 millions de la Région wallonne.