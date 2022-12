La RTBF met un terme à la diffusion en télévision d’une de ses émissions emblématiques, proposée depuis 25 ans

Dans un communiqué de la RTBF, Luc Noël a tenu à souligner l’importance que revêt aujourd’hui la thématique de notre rapport à la nature : « Le jardinage est devenu plus que jamais une activité régénératrice par rapport au stress, burn-out et autres douleurs de la vie. Chaque geste occupe tout votre esprit, au contact de la nature riche de possibilités d’émerveillement, sans urgences mais dans le véritable rythme de la nature. Semer, planter, aménager sont autant d’actions qui s’accomplissent dans la perspective d’une future source de satisfactions qui vous entraîne vers demain. Pour beaucoup de jeunes, le fait de cultiver un potager doit être considéré comme un geste citoyen contribuant à une reprise en main de leur alimentation, en produisant des légumes sains, de variétés non contrôlées par les multinationales des semences, en contribuant aussi à l’accueil de la biodiversité, en faisant des économies et en diminuant leur empreinte écologique. Il faut encore souligner le rôle de plus en plus important du jardinage en tant que générateur de lien social avec la multiplication des jardins partagés. »