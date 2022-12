Chamboulement politique à Flémalle: Sophie Thémont devient bourgmestre et une nouvelle échevine fait son entrée dans le conseil communal

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce lundi se tenait le dernier conseil communal de l’année 2022 à Flémalle et pas des moindres. En effet, l’heure était aux changements puisque de nombreuses modifications dans la composition de l’assemblée ont été opérées. On note une nouvelle bourgmestre à la tête de la commune, une nouvelle échevine, et deux nouveaux conseillers communaux, dont l’ex-bourgmestre Isabelle Simonis qui a démissionné de ses fonctions.