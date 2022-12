Accord UE sur un plafonnement du prix du gaz: «Objectif atteint», réagit Tinne Van der Straeten, «le mécanisme de correction du marché protégera nos ménages et industries contre les prix exceptionnels»

Protéger les ménages

« Le mécanisme de correction du marché (MCM) protégera nos ménages et nos industries contre les prix exceptionnels, mais il doit être clair qu’il reste la mesure de sécurité ultime et qu’il ne peut pas être la seule réponse aux prix élevés de l’énergie. Le rôle du MCM est d’intervenir lorsque les prix du gaz atteignent des niveaux de prix irrationnels. Par conséquent, j’espère que ce mécanisme ne sera jamais déclenché. Le MCM fonctionne dans ce sens comme un airbag dans une voiture, qui n’est là pour nous protéger qu’en cas d’accident », a expliqué la ministre Groen.

Elle assure que les États membres ont veillé à ce que le MCM contienne les garanties nécessaires à la sécurité de l’approvisionnement. « La sécurité de l’approvisionnement est une préoccupation partagée par 27 États membres, pas seulement par l’Allemagne », souligne Mme Van der Straeten.

Le mécanisme fait partie d’une série de mesures prises au niveau de l’UE pour lutter contre les prix élevés du gaz et de l’énergie. « Le Conseil a également pris la décision d’organiser des achats groupés pour remplir les réserves de gaz l’hiver prochain. En travaillant ensemble, nous pouvons unir nos forces pour négocier des prix plus bas. Nous agissons aussi pour accélérer la transition énergétique avec des procédures de permis plus rapides. Avec les mesures d’économie d’énergie nécessaires, nous serons prêts pour l’hiver prochain et pour surmonter ensemble la crise énergétique ».