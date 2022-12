Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Bien que le nombre de cambriolages diminue dans notre pays depuis plusieurs années (34.000 en 2021 contre 70.000 en 2011), il faut rester vigilant. Car traditionnellement, les mois d’hiver sont les plus « fructueux » en la matière.

Décembre et janvier, haute saison pour les cambrioleurs

Selon les dernières statistiques de la police intégrée, en 2020, janvier était le mois le plus frappé par les cambriolages dans les habitations (4.543 faits) et en 2021, c’est le mois de décembre qui s’est adjugé ce titre avec 4.356 faits. Pour ces deux années-là, la basse saison a eu lieu en avril (1.361 cambriolages en avril 2020 et 1.952 en avril 2021).