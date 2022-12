De nouvelles places dans les crèches aussi pour Mons et Quaregnon

Dans notre édition de samedi, nous annoncions que les communes de Lens, Frameries et de Saint-Ghislain avaient été retenues par le gouvernement wallon dans le cadre du plan « Equilibre ». Celui-ci vise à créer plus de 3.100 places pour l’accueil de la petite enfance en Wallonie d’ici à août 2026.

Lire aussi Bonne nouvelle, Mons-Borinage va pouvoir bénéficier de 200 places en crèche supplémentaires! Voici dans quelles communes

Pour Mons, sont approuvés les projets publics suivants portés par le CHU-PMB : une nouvelle crèche de 42 places à Mons, une nouvelle crèche de 42 places à Ghlin, et une nouvelle crèche de 42 places à Cuesmes, en plus de l’extension de la crèche de Mons (14 places supplémentaires). En conclusion, tous les projets proposés par l’intercommunale Ambroise Paré ont été approuvés par le gouvernement wallon, soit 140 places au total. « Mons est l’une des villes wallonnes qui en obtient le plus », commente Marie Meunier, présidente du CPAS. « Il y a plusieurs projets que nous avons veillé à répartir sur le territoire notamment à Ghlin, Jemappes, Cuesmes et Mons. »