Depuis la diffusion de la fameuse bande son où l’on entend le greffier Frédéric Janssens dire à un agent « Tu es à la morgue à midi », 11 plaintes ont abouti entre les mains de l’auditorat du travail de Namur (lire ci-contre) et d’autres sont arrivées à notre rédaction. On nous décrit un chef exigeant dont les sautes d’humeur créaient un sale climat au travail ; un chef perfectionniste qui tournait à maniaque ; un chef qui humiliait et insultait son personnel pour des erreurs futiles (largeur d’une marge dans un document, mauvais usage de la virgule...) et qui usait de méthodes douteuses pour punir celui ou celle qu’il avait en grippe (suppression de congé en dernière minute, blocage de tout un service jusque tard en soirée tant que le problème n’était pas réglé,...) ; humiliation en public ; jet de perforatrice à la tête du personnel, etc. Ses agissements ont conduit plusieurs agents à consulter un psy ou à démissionner ou à changer de service...